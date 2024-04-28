Морским пехотинцам Северного флота группировки войск «Днепр» вручили государственные награды на Херсонском направлении

В ходе многочисленных боев с украинскими националистами военнослужащие морской пехоты Северного флота не раз срывали множественные атаки и ротации противника на линии боевого соприкосновения, уничтожали важные узлы снабжения вражеских войск, а также командные пункты и места скопления личного состава и бронированной техники.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на Херсонском направлении военнослужащие отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» награждены орденами «Мужества», медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени и знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.

В ходе многочисленных боев с украинскими националистами военнослужащие морской пехоты Северного флота не раз срывали множественные атаки и ротации противника на линии боевого соприкосновения, уничтожали важные узлы снабжения вражеских войск, а также командные пункты и места скопления личного состава и бронированной техники.

И сегодня «чёрные береты» Северного флота несут героическую и тяжёлую службу по обороне левого берега Днепра в Херсонской области. Ежедневно, рискуя собственной жизнью они не допускают высадок морского и речного десанта ВСУ на нашу территорию, уверенно контролируя свою зону ответственности как на левом берегу, так и на островах в дельте Днепра и уничтожая в ней всех боевиков киевского режима, отмечает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Фото и видео: https://vk.com/mil