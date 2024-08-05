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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.24 09:30

Морским пехотинцам Северного флота группировки войск «Днепр» вручили государственные награды на Херсонском направлении

В ходе многочисленных боев с украинскими националистами военнослужащие морской пехоты Северного флота держат под полным контролем острова в дельте Днепра и не раз срывали множественные атаки и ротации противника на линии боевого соприкосновения, уничтожали важные узлы снабжения войск противника, а также командные пункты и места скопления личного состава и бронированной техники, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на Херсонском направлении в ходе проведения специальной военной операции, военнослужащие морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» награждены медалями «За отвагу», «За храбрость», «Жукова», «Суворова» и знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени.

В ходе многочисленных боев с украинскими националистами военнослужащие морской пехоты Северного флота держат под полным контролем острова в дельте Днепра и не раз срывали множественные атаки и ротации противника на линии боевого соприкосновения, уничтожали важные узлы снабжения войск противника, а также командные пункты и места скопления личного состава и бронированной техники, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

 

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456277079

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