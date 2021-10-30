«Морским судам быть» - сегодня исполняется 325-летие морского флота России

325 лет тому назад, 30 октября 1696 года, боярская Дума приняла постановление: «Морским судам быть». Именно поэтому, в День 325-летия морского флота России в главной базе Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота – в Североморске на флагштоке, расположенном на мысе Алыш, во время церемонии поднятия флагов на кораблях, был полнят Андреевский флаг.

Не случайно этот флаг поднял председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, подполковник в отставке Евгений Алексеев. Жизнь города Североморска и Северного флота неразделимы. Североморск – главная база самого мощного в России флота, выполняющего задачи не только в Арктике, но и на просторах Мирового океана, играющего огромную роль в обеспечении безопасности России, неприкосновенности её морских границ.

Флагшток на мысе Алыш появился в августе 2017 года в рамках Всероссийского культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020», посвященного 750летию Великой Победы. На нём в дни государственных праздников поднимаются полотнища или Государственного флага России, или Знамя Победы или, как 30 октября, Андреевский флаг с полотнищем размерами 4х6 метров.

Евгений Платонович Алексеев напомнил слова императора Александра III: «У России есть только два союзника – её армия и флот». Сегодня знаменательная дата – 325 лет союзнику России – флоту, созданный гением и волей Петра I, защищающего её рубежи. Флот все эти годы служит гарантом мира и безопасности России.

В современных условиях надводный флот, вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», а теперь ещё и гиперзвуковыми «Цирконами», решает стратегические задачи. Как это происходит мы видели по ТВ, когда малые ракетные корабли из акватории Каспийского моря нанесли удар по боевикам в Сирии. Тот удар был важен не столько для уничтожения боевиков, сколько демонстрацией возможностей нашего надводного флота, не говоря уже об атомных ракетных подводных лодках стратегического назначения.

Ситуация в Арктике обостряется. Это связано и с Северным морским путем, и с энергоносителями на шельфе арктических морей. Чтобы все это защитить, нужен мощный флот.

Мы, жители Североморск – столицы Северного флота с удовлетворением наблюдаем, как меняется ситуация у причалов, куда приходят новые боевые корабли.

Пока у России есть современные армия и флот, мы будем жить в мирных условиях.

Евгений Алексеев пожелал морякам-североморцам успехов в боевой подготовке, а их семьям – мира, удачи и благополучия.