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Мурманская область. Арктика (16+)25.11.23 09:00

Морской авиацией Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении полуострова Крым

На Донецком направлении «Южной» группировкой войск отражено 22 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах н.п. Марьинка, Курдюмовка, Васюковка, Артемовск, Андреевка и Клещеевка ДНР. За прошедшую неделю потери противника на данном направлении составили более 1680 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, десять боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 24 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в период с 18-го по 24 ноября т. г. Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований «Азов», а также «Иностранного легиона».

Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 13 атак противника. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов: Синьковка, Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и города Купянск Харьковской области. Потери противника за неделю составили свыше 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили десять атак штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 12-й бригады специального назначения, 24-й, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Торское, Красный Лиман, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ составили более 740 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

На Донецком направлении «Южной» группировкой войск отражено 22 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населённых пунктов Марьинка, Курдюмовка, Васюковка, Артемовск, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю потери противника на данном направлении составили более 1680 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, десять боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражено две атаки противника. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Новодонецкое и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ за указанный период составили свыше 625 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 11 атак противника в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Успеновка и Новоандреевка Запорожской области. Потери противника составили до 435 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 21 боевая бронированная машина, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

На Херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налётов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 405 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей. Также, нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Кроме того, захвачены в плен 39 украинских военнослужащих.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течении недели уничтожены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Морской авиацией Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении полуострова Крым.

Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: самолёт Миг-29 и вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», две противокорабельные ракеты «Нептун», а также 176 беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолётов, 255 вертолётов, 9165 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13586 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7166 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 15572 единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil

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