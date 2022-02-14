Морской перегрузочный комплекс СПГ появится в Мурманской области благодаря расширению границ ТОР «Столица Арктики»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, правительство Российской Федерации одобрило расширение границ территории опережающего развития «Столица Арктики» в Мурманской области. Благодаря такому решению в регионе будет построен морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

«Это позволит дополнительно привлечь в экономику Мурманской области 5 млрд 800 млн рублей и создать новые рабочие места. И, соответственно, дать возможность ребятам, которые учатся в наших университетах и колледжах, эти рабочие места получить. И что касается налогов и сборов, до 2031 только в региональный бюджет наша область получит от этого проекта 2,6 млрд рублей», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона ещё раз поблагодарил федеральный центр и его председателя Михаила Мишустина за поддержку такой инициативы. Кроме того, Андрей Чибис добавил, что резиденты ТОР «Столица Арктики» уже вложили в экономику региона почти 92 млрд рублей и создали благодаря проектам более 2300 рабочих мест.

«Это, безусловно, важный фактор. И весь наш экономический блок хочу поблагодарить за активную работу в этом направлении. Мы это делаем для того, чтобы использовать эти дополнительные финансовые ресурсы для решения насущных вопросов в наших муниципалитетах», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439852/#&gid=1&pid=1