Морской порт «Лавна» готовится принять первый уголь

Как сообщает телеграм-канал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), в зоне ответственности которой находится строительство порта, «уже в декабре железная дорога откроет рабочее движение, «Лавна» примет первый состав с углём, и начнётся заполнение угольных площадок».

Напомним, полностью новый порт на западной стороне Кольского залива должен заработать в 2024 году и выйти на перевалочную мощность в 4 млн тонн угля. Запланированная мощность после 2025 года составляет 18 млн тонн угля в год. Строительство ведется в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Фото: https://t.me/ao_gtlk/1393