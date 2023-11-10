Мурманская область. Арктика (16+)10.11.23 11:00
Морской порт «Лавна» готовится принять первый уголь
Как сообщает телеграм-канал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), в зоне ответственности которой находится строительство порта, «уже в декабре железная дорога откроет рабочее движение, «Лавна» примет первый состав с углём, и начнётся заполнение угольных площадок».
Напомним, полностью новый порт на западной стороне Кольского залива должен заработать в 2024 году и выйти на перевалочную мощность в 4 млн тонн угля. Запланированная мощность после 2025 года составляет 18 млн тонн угля в год. Строительство ведется в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».
Фото: https://t.me/ao_gtlk/1393
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Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
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