Морской порт Мурманск открыт для иностранных судов

В настоящее время морской порт Мурманск является открытым для захода иностранных судов и осуществляет свою деятельность в обычном режиме.

Оформление захода и выхода судов производится вне зависимости от их национальной принадлежности и осуществляется в соответствии с требованиями международных правил и законодательства Российской Федерации.

Также не менялись и требования к экипажам, они предъявляются вне зависимости от национальной принадлежности судов и гражданства членов экипажей с учётом Международной конвенции об охране человеческой жизни на море 1974 года, Международной конвенции о дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, Международной конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года и других применимых международных правовых инструментов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, таможенный, пограничный и другие виды контроля российских и иностранных судов в морском порту Мурманск также осуществляются в обычном порядке на недискриминационной основе.

В случае возникновения проблемных вопросов можно обратиться по ссылке.

А в это время правительство Российской Федерации принимает ответные меры в отношении морских судов недружественных стран, утверждено решение о допуске или недопуске судов конкретного недружественного государства в отечественные морские порты. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Постановление № 418 подписано 21 марта 2022 года



Решение будет утверждаться отдельным распоряжением.



Основой для такого решения будет служить информация Министерства иностранных дел о введении санкций против российских судов.



Запрет на заход в российские порты может быть снят после отмены дискриминационных решений недружественного государства, которое ранее запретило заход в свои порты судам под российским флагом.