Морской порт Мурманска принимает суда с осадкой до 17 метров

Капитан морского порта Мурманск объявил сведения о фактических глубинах акватории и у причалов, а также о предельно допустимых осадках судов в порту.

Соответствующее распоряжение №17/1/5/2-4 от 9 февраля 2024 года опубликовано на сайте ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики».

Порт Мурманск принимает суда с осадкой до 17 метров.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254247%2Fwall-149919532_3615