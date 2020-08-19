Морской пункт пропуска признан соответствующим всем необходимым требованиям

Состоялось заседание межведомственной комиссии по проверке соответствия реконструированного пункта пропуска проектной документации на строительство, реконструкцию, установку модульных (мобильных) комплексов, оборудование и техническое оснащение зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля.

В состав межведомственной комиссии вошли представитель департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Минтранса России В.Н. Гусаров, представитель департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России Б.В. Французов, исполняющий обязанности директора Мурманского филиала ФГКУ «Росгранстрой» А.И. Неруш и представители государственных контрольных органов региона.

Принято решение о соответствии реконструированного пункта пропуска Мурманск всем необходимым требованиям, сообщает пресс-служба ФГКУ «Росгранстрой».

Напомним, за счёт средств инвестора в пределах «Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области» в рамках первого этапа проведены работы по реконструкции морского грузо-пассажирского многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Мурманск.

Пропускная способность пункта составит 240 судов и 10,5 млн тонн СПГ в год