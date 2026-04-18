Морской торговый порт «Лавна» отгрузил 1,4 млн тонн угля: новый этап развития Мурманского транспортного узла

Морской торговый порт «Лавна» демонстрирует устойчивую динамику развития. За первый год эксплуатации, с марта 2025 года по март 2026 года, объём отгруженного угля достиг 1,4 млн тонн. Об этом сообщил глава региона, выступая с отчетом на Форуме сторонников партии «Единая Россия». Напомним, старт отгрузке первой партии угля дал Президент России Владимир Путин в марте 2025 года в рамках Международного арктического форума в Мурманске, ознаменовав ввод порта в эксплуатационный режим.

«Лавна» стал первым портом, построенным в регионе с советских времён. На сегодняшний день к порту также запущено рабочее движение по железнодорожной линии Выходной — Лавна. Запуск современного терминала по перевалке угля не только открывает новые экспортные возможности для российских угольщиков, но и дает старт экологической трансформации областного центра: угольные мощности постепенно выведут из городской черты», – отметил губернатор Мурманской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Чибис.

Строительство морского торгового порта «Лавна» на западном берегу Кольского залива является центральным проектом в составе Мурманского транспортного узла. Успешная работа порта демонстрирует эффективность государственной политики в Арктике и подтверждает статус Мурманской области как ключевого логистического хаба Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, общий объём инвестиций в создание порта «Лавна» превысил 87 млрд рублей. Проектная мощность терминала составит 18 млн тонн угля в год с перспективой увеличения до 24 млн тонн. Сегодня степень готовности порта превысила 96%, в строительстве задействованы почти 1 тысяча человек.

Реализация проекта ведется в рамках народной программы «На Севере – жить!» и позволит создать дополнительные портовые мощности для обеспечения стабильного круглогодичного экспорта продукции на мировые рынки, а также создаст новые возможности для развития портовой инфраструктуры порта Мурманск.

