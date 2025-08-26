Морской тральщик «Афанасий Иванников» прибыл в пункт постоянного базирования на Северный флот

Новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 «Александрит» «Афанасий Иванников» прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте - в город Полярный после завершения межфлотского перехода.

На пирсе экипаж морского тральщика встречали представители командования Северного флота и Кольской флотилии разнородных сил, закрытого административно-территориального образования Александровск и военнослужащие соединения, в состав которого вошел новый корабль, родные и близкие моряков.

Начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов принял доклад командира морского тральщика о том, что задачи межфлотского перехода экипажем выполнены в полном объёме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

Поздравляя экипаж корабля с прибытием в пункт постоянного базирования, начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов сообщил, что новый корабль пополнит ряды 7-й гвардейской бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил.

Начальник штаба Северного флота заявил, что «применение такого современного корабля значительно повысит возможности Северного флота по обеспечению безопасности в ближней морской зоне».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, морской тральщик «Афанасий Иванников» был заложен в сентябре 2021 года, он стал девятым в серии кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Александрит».

7 мая 2025 года в городе Балтийске на «Афанасии Иванникове» был поднят Андреевский флаг.

Для борьбы с минами морской тральщик «Афанасий Иванников» может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Новый корабль носит имя Героя Советского Союза капитан-лейтенанта Афанасия Ивановича Иванникова, командовавшего в годы Великой Отечественной войны тральщиком Т-115 6-го дивизиона тральщиков бригады траления охраны водного района Печенгской военно-морской базы Северного флота.

Фото: https://mil.ru/news/a2f54776-859b-451b-906f-37f2b9221177