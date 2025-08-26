В Мурманской области стартует кампания по вакцинации от сезонного гриппаМинистерство образования и науки объявляет конкурс на премии губернатора Андрея Чибиса для педагогов-классных руководителей
26.08.25 09:30

Морской тральщик «Афанасий Иванников» прибыл в пункт постоянного базирования на Северный флот

Новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 «Александрит» «Афанасий Иванников» прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте - в город Полярный после завершения межфлотского перехода.

На пирсе экипаж морского тральщика встречали представители командования Северного флота и Кольской флотилии разнородных сил, закрытого административно-территориального образования Александровск и военнослужащие соединения, в состав которого вошел новый корабль, родные и близкие моряков.

Начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов принял доклад командира морского тральщика о том, что задачи межфлотского перехода экипажем выполнены в полном объёме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

Поздравляя экипаж корабля с прибытием в пункт постоянного базирования, начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов сообщил, что новый корабль пополнит ряды 7-й гвардейской бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил.

Начальник штаба Северного флота заявил, что «применение такого современного корабля значительно повысит возможности Северного флота по обеспечению безопасности в ближней морской зоне».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, морской тральщик «Афанасий Иванников» был заложен в сентябре 2021 года, он стал девятым в серии кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Александрит».

7 мая 2025 года в городе Балтийске на «Афанасии Иванникове» был поднят Андреевский флаг.

Для борьбы с минами морской тральщик «Афанасий Иванников» может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Новый корабль носит имя Героя Советского Союза капитан-лейтенанта Афанасия Ивановича Иванникова, командовавшего в годы Великой Отечественной войны тральщиком Т-115 6-го дивизиона тральщиков бригады траления охраны водного района Печенгской военно-морской базы Северного флота.

 

 

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
