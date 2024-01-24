Морской тральщик Северного флота «Владимир Гуманенко» выполнил артиллерийскую стрельбу в Баренцевом море

Экипаж морского тральщика «Владимир Гуманенко» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил артиллерийскую стрельбу в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Боевой расчёт артиллерийской установки корабля отработал ведение огня, а также выполнил комплекс артиллерийских стрельб по мишеням, имитирующим корабль противника.

Также экипажем морского тральщика «Владимир Гуманенко» выполнены задачи учебного траления мин в одном из прибрежных полигонов боевой подготовки Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, морской тральщик «Владимир Гуманенко» является самым крупным минно-тральным кораблем Северного флота. Его экипаж успешно выполняет поставленные задачи в ближней и дальней морских зонах, в том числе в арктических морях.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12497461@egNews