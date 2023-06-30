Морской тральщик Северного флота «Владимир Гуманенко» вышел в Баренцево море для артиллерийской подготовки

Сегодня морской тральщик Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Владимир Гуманенко» вышел в полигоны боевой подготовки Северного флота для выполнения учебно-боевых задач. Экипаж тральщика отработает ряд артиллерийских стрельб, тактическим фоном которых станет отражение атак условного противника с воздуха и с моря.

Боевые расчёты тральщика выполнят ряд артиллерийских стрельб по морской и имитированной воздушной целям, а также по мишени, имитирующей плавающую мину.

Кроме этого, военные моряки отработают задачи по устранению условных боевых повреждений оружия и технических средств корабля на ходу, общей организации борьбы за живучесть в море.

После выполнения учебно-боевых задач в море тральщик вернётся в пункт постоянного базирования – город Полярный.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, морской тральщик «Владимир Гуманенко» является самым крупным минно-тральным кораблём Северного флота. Его экипаж успешно выполняет поставленные задачи в ближней и дальней морских зонах, в том числе в арктических морях. Корабль принимал участие в поиске миноподобных объектов времён Великой Отечественной войны в Обской губе Карского моря.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12471745@egNews