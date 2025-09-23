Морской туризм, яхт-клуб и восстановление мощностей старейшего судоремонтного предприятия – губернатор перезапускает работу Морского совета при правительстве региона, действующего в рамках работы Морской коллегии РФ

Вчера, 22 сентября, губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл заседание Морского совета при правительстве региона в соответствии с задачами Морской коллегии Российской Федерации. Основной темой стала консолидация усилий для укрепления позиций Мурманской области как флагмана развития Арктики и реализации стратегических задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.



«Мурманск – крупнейший порт за полярным кругом, имеющий стратегическое значение для всей страны. Наша ключевая цель – сделать его многопрофильным хабом, нарастить пропускную способность и обеспечить работу с разными видами грузов в рамках Трансарктического транспортного коридора. Для этого ведется комплексная работа по всем направлениям – от модернизации инфраструктуры до подготовки кадров и внедрения инноваций», – отметил во вступительном слове Андрей Чибис.



Участники совета констатировали, что завершение капитального ремонта пирса дальних линий в Мурманске открывает новые возможности для развития морского туризма. Объект готов стать ключевой точкой для приема круизных судов и организации прогулочных маршрутов по Кольскому заливу, которые планируется запустить уже в следующем году.



В рамках соглашения с правительством Мурманской области идёт большая и кропотливая работа по восстановлению мощностей старейшего судоремонтного предприятия, Мурманского судоремонтного завода морского флота. Как доложил генеральный директор ООО «Мурманский судоремонтный завод» (входит в ЗАО «Группа компаний С7») Пётр Матюшенко, работы находятся в активной фазе: расчищается территория от старых зданий, в акватории Кольского залива идет ремонт двух плавдоков, один из которых, «ПД-81», летом транспортировали из ЗАТО город .Заозерск, он будет полностью реконструирован. В результате модернизации инвестор планирует создать современный судоремонтный завод, и приписанные в порту Мурманск суда получат возможность комплексно ремонтироваться в своей гавани.



«В настоящее время мы активно развиваем инфраструктуру Мурманского судоремонтного завода, старейшего предприятия. На сегодняшний день инвестиционный портфель составляет уже порядка 2 миллиардов рублей. Основные усилия сосредоточены на морской части: ремонт и восстановление докового хозяйства. Параллельно начинаем работы по береговой инфраструктуре. Планируем перепрофилировать большую часть территории под современные стандарты судоремонта, чтобы оказывать судовладельцам качественные и доступные услуги», — отметил Пётр Матюшенко.



О подготовке специалистов для отрасли рассказала и.о. ректора Мурманского арктического университета Мария Князева. На базе МАУ создаётся Арктический центр морских инженерных разработок. Его деятельность будет ориентирована на машиностроение и изготовление конструкторской документации комплектующих для судового оборудования, что крайне важно для импортозамещения. Генеральный директор ООО «НПК Прогресс» Иван Суханов представил проект по развитию безэкипажной морской логистики. Будет проработана возможность создания специального экспериментального режима



Развитие Арктики требует комплексного подхода, именно поэтому важно взаимодействие как можно большего числа организаций, включая волонтёрских, отметила руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис в рамках доклада, посвященного опыту Мурманской области в деятельности по восстановлению маяков Баренцева и Белого морей. На протяжении трёх лет добровольческий проект «От родника до океана. Маяки» объединяет сотни волонтёров, а также порядка 30 компаний и общественных организаций. В результате силами неравнодушных людей отремонтированы уже три маяка: Кашкаранцевский, Териберский и Вайдагубский. Общероссийское признание проект получил в конце 2024 года, одержав победу в главной добровольческой премии страны #МЫВМЕСТЕ.



«К нашим волонтёрам сейчас есть большой интерес на федеральном уровне, и у маячного сообщества страны в целом, ведь ситуация с состоянием маяков схожа во многих регионах. А наш опыт с Гидрографической службой Северного флота признан успешным. Каждый маяк уникален по-своему, поэтому невозможно сделать проект «под копирку». И сегодня на Морском совете мы, в том числе, вырабатываем решения, которые позволят продолжить дело восстановления маяков и брать максимально сложные объекты», — отметила Евгения Чибис.



Также на совете отметили, что в Мурманске резидентом АЗРФ реализуется проект по созданию яхт-клуба в Дровяном. Уже введён в эксплуатацию причал, что даёт возможность развивать парусный спорт, туризм и связанный с этим бизнес круглый год.



Подводя итоги заседания, Андрей Чибис подчеркнул, что все обсуждаемые проекты взаимосвязаны и нацелены на комплексное развитие региона.



«В ходе заседания мы обозначили ключевые приоритеты. В сфере судоремонта, помимо проекта с ГТЛК, который мы запустили, компания «S7 Group» активно ведёт работы на территории бывшего завода Морского флота, где восстанавливается крупнейший на северо-западе док. Для развития инноваций будет создан специальный экспериментальный режим для испытаний безэкипажных катеров местного производства. Крайне важна интеграция образования и отрасли: учебно-тренировочный центр МАУ, лучший в стране, позволяет готовить и аттестовать специалистов мирового уровня непосредственно в регионе. Кроме того, планируем запустить прогулочные рейсы на катамаране от морского вокзала, что станет новым шагом в развитии туризма после ремонта пирса дальних линий», — рассказал Андрей Чибис.

