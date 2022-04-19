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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.22 17:00

Морской вокзал перейдёт в собственность Мурманской области

19 апреля состоялось заседание Мурманской областной Думы, одним из основных вопросов которого стал прием в государственную собственность Мурманской области федеральных объектов Морского вокзала Мурманска, в том числе нежилых помещений здания морвокзала и прилегающей территории, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Росморпорт».

Приём имущества в областную собственность осуществляется в целях реализации концепции проекта «Новый Мурманск». Комплекс объектов проекта «Новый Мурманск» планируется разместить рядом с морским вокзалом, который входит в единую композицию проекта.

После принятия решения Федеральным агентством по управлению государственным имуществом комплекс объектов будет зарегистрирован в составе областной собственности.

Ещё одним рассматриваемым вопросом заседания Думы стала передача областного объекта, расположенного в посёлке Сафоново-1 по адресу: ул. Панина, 69, в собственность муниципального образования ЗАТО город Североморск. Цель – решение вопросов местного значения и размещение сотрудников муниципального бюджетного учреждения.

Оформление передачи объекта планируется в мае 2022 года.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, также на заседании Мурманской областной Думы был принят законопроект «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об управлении государственной собственностью Мурманской области» для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

 

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