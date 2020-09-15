«Моряк вразвалочку сошёл на берег» - открыли границу для экипажей судов в российских портах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому разрешается въезд в страну и выезд из неё для членов экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах.

По информации правительства, въезд в РФ и выезд из страны разрешён членам экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. Этим специалистам разрешается использовать для передвижения автомобильный, воздушный, железнодорожный и морской транспорт. «Решение принято для того, чтобы обеспечить возможность смены экипажей судов», - пояснили ТАСС в кабмине.

Кроме того, ограничения на пересечение границы РФ больше не будут действовать для специалистов, которые участвуют в проведении контроля качества оборудования, выпускаемого российскими компаниями по контрактам, связанным со строительством атомных станций за рубежом в рамках международных договоров с иностранными партнерами. «Также свободное пересечение границы разрешено тем, кто задействован в работах по сертификации новых воздушных судов и поддержании лётной годности крылатых машин отечественного производства, эксплуатируемых российскими компаниями», - добавили в пресс-службе.

Тем же распоряжением Мишустин открыл границу с Южной Осетией, прежде закрытой из-за пандемии коронавируса.