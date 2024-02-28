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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.24 16:55

Моряки-десантники проведут учение по противоподводной диверсионной обороне при якорной стоянке БДК Северного флота «Иван Грен»

Большой десантный корабль «Иван Грен» вышел в Баренцево море из главной базы Северного флота – Североморска для отработки плановых задач.

В прибрежных и морских полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля проверит функционирование общекорабельных систем, радиотехнического оборудования, оборудования связи. Также будут проверены знания вахтенными офицерами и штурманской боевой части навигационных особенностей плавания в отдельных районах Баренцева моря.

Моряки-десантники также проведут учение по противоподводной диверсионной обороне при якорной стоянке на незащищённом рейде с выполнением практического гранатометания.

На последующих этапах выхода также будут выполнены артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, большой десантный корабль «Иван Грен» проекта 11711 – головной корабль серии, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Принят в состав Военно-морского флота России 20 июня 2018 года. БДК может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов. На палубе корабля предусмотрено базирование двух вертолётов.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12502466@egNews

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