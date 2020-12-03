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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.20 11:15

Моряки нового фрегата «Адмирал Касатонов» первыми на Северном флоте получили прививки от коронавируса

На Северном флоте началась плановая вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции двухкомпонентной вакциной Гам-КОВИД-Вак российского производства. Первая партия в 800 доз была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря. Уже на следующий день ей были привиты моряки фрегата «Адмирал флота Касатонов», которые проходят обязательный карантин перед дальним походом.

В медицинской амбулатории корабля военнослужащим была сделана инъекция первой компоненты вакцины. Вторую компоненту они получат через три недели.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак транспортируется и хранится в замороженном виде при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия. Перед введением пациентам её размораживают. В каждой ампуле содержится достаточное количество вещества для вакцинирования пяти человек. В главной базе Северного флота - Североморске вакцина хранится на станции переливания крови Военно-морского клинического госпиталя в специальном холодильнике.

Сегодня вакцинация состоится в штабе Северного флота. Прививку от COVID-19 получат те представители органов военного управления, которые еще не болели коронавирусом и не имеют антител к нему. Главное условие при вакцинировании военнослужащих – нормальное самочувствие и отсутствие противопоказания к препарату. Перед процедурой все военнослужащие проходят медицинский осмотр и измеряют температуру тела, которая не должна быть выше 37 градусов Цельсия.

Всего в декабре на Северный флот поступит 5000 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Ими будут привиты в первую очередь лица, выполняющие задачи боевого дежурства и боевых служб, экипажи подводных лодок и кораблей, задействованные в мероприятиях оперативной подготовки и командный состав флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, для проведения массовой вакцинации военнослужащих Северного флота от новой коронавирусной инфекции на базе Североморского военно-морского клинического госпиталя Минобороны России сформированы врачебно-сестринские бригады.

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