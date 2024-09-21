Моряки «Росатомфлота» выиграли призовые места в конкурсе мастерства морских профессий

18-19 сентября в Санкт-Петербурге состоялся конкурс мастерства морских профессий. Организаторами мероприятия стали пять судоходных компаний: «Атомфлот», «Газпромнефть Шиппинг», «Норникель», «Совкомфлот», «Феско».

«Конкурс мастерства морских профессий» – первое в России соревнование для профессиональных моряков, получившее межкорпоративный статус.

Мероприятие прошло на профильных площадках города - Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и Морской технической академии имени адмирала Д.Н. Сенявина. Атомный ледокольный флот представила делегация конкурсантов из 15 человек — вахтенные помощники капитана, механики, электромеханики, матросы, мотористы и повара.

«Конкурс мастерства морских профессий – важное событие для морской отрасли. Это возможность создать единую площадку для обмена компетенциями профессионалов из судоходных компаний. Сегодня атомный ледокольный флот расширяется: ведется строительство атомных ледоколов проекта 22220, на Дальнем Востоке идёт строительство самого мощного атомохода «Россия» проекта 10510. Соответственно, мы не меньше других компаний - партнёров, участвовавших в организации конкурса, максимально заинтересованы в привлечении внимания общественности к морским профессиям, прежде всего, школьников и их родителей, студентов морских вузов, а также коллег из профессионального сообщества. Хотела бы поблагодарить и поздравить наших участников и наставников, партнёров, ГУМРФ имени адмирала Макарова и МТА имени адмирала Сенявина. Надеюсь, конкурс станет теперь доброй традицией, а профессия моряка будет востребована среди молодежи», – прокомментировала заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям ФГУП «Атомфлот» Мария Нуждинова.

Участники проверили свои теоретические знания, выполнили практические задания в командном и индивидуальном зачётах. По итогам оценки экспертного жюри участники ФГУП «Атомфлот» завоевали первые места в трёх номинациях.

Лучшим вахтенным помощником стал 3-й помощник капитана серийного универсального атомного ледокола (СУАЛ) «Сибирь» Роман Набока. В номинации «Лучший матрос» первое и второе места заняли матросы (СУАЛ) «Сибирь» Денис Блюдников и Егор Дряхлов (соответственно).

Победу в номинации «Лучший электромеханик» одержал электромеханик портового ледокола «Обь» Александр Русаков.

Третье место в номинации «Лучший механик» завоевал механик судна обеспечения «Тобой» Виталий Тимофеев.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2024/09/20/11627-moryaki-rosatomflota-vyigrali-prizovye-mesta-v-konkurse-masterstva-morskih-professiy/