Моряки Северного флота отработали атаку подводной лодки условного противника в дуэльном варианте

Экипаж многоцелевой атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота отработал противолодочные задачи в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Подводники обнаружили и выполнили атаку подводной лодки условного противника в подводном положении. В ходе учения экипаж провёл торпедную стрельбу практическим боезапасом.

Как сообщает пресс-служба СФ, роль противника выполняла многоцелевая крейсерская атомная подводная лодка другого соединения подводных сил Северного флота.

После выполнения поставленных учебно-боевых задач в море обе подводные лодки прибыли в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.