Моряки Северного флота отработали борьбу с подводными диверсантами

Экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отработали задачи по противоподводно-диверсионной обороны кораблей при стоянке на незащищённом рейде в Баренцевом море.

Тренировки прошли ночью во время якорной стоянки в районе острова Кильдин.

На верхней палубе кораблей была организована противодиверсионная вахта, установлены многоствольные гранатомёты, снаряжённые реактивными гранатами для поражения боевых пловцов противника.

Были отработаны задачи мониторинга подводной среды с помощью гидроакустических станций, а также проведено профилактическое гранатометание.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после проведения тренировок экипажи кораблей продолжили выполнение плановых задач в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12418541@egNews