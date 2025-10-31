Мурманчан приглашают на юбилейную X Всероссийскую просветительскую акцию «Большой этнографический диктант»Жители Мурманской области присоединяются к акции «Большой этнографический диктант»
Моряки Северного флота поделились своими достижениями в канун Дня моряка-надводника

В преддверии профессионального праздника – Дня моряка-надводника – командиры надводных кораблей Северного флота, признанных одними из лучших по итогам выполнения поставленных задач в 2025 году, поделились достижениями своих экипажей.

Как отметил командир фрегата капитан 2 ранга Андрей Славин, «к профессиональному празднику экипаж корабля подошел с весомыми результатами – успешно завершен первый дальний поход корабля, решены задачи ряда учений, в том числе с применением высокоточного ракетного оружия, в течение года корабль выполнил три стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

2025 год для экипажа новейшего фрегата Северного флота был насыщенным и напряжённым. Начался он с первого дальнего похода корабля, в ходе которого решались задачи военно-морского присутствия, стратегического сдерживания, обеспечения свободы судоходства – конвоирования российских судов, участия в международном российско-египетском учении «Мост дружбы – 2025». Впервые в истории Российского ВМФ корабль, совместно с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно применил гиперзвуковое оружие по групповой морской цели в акватории Средиземного моря, чем подтвердил свою высокую боевую готовность.

Фрегат «Адмирал Головко» также успешно принял участие в совместном стратегическом учении «Запад-2025». В ходе учения корабль применил высокоточное ракетное оружие из высокоширотных районов Арктики, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Циркон» по морским и береговым целям, также выполнил артиллерийские и зенитные стрельбы по различным целям, поразил крылатую ракету-мишень, идущую курсом на корабль зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут».

Командир большого противолодочного корабля «Североморск», возглавившего 14-й Арктический поход Северного флота, капитан 1 ранга Тарас Афанасьев отметил, что «надводный корабль ВМФ России впервые в истории поднялся на параллель 83 градуса северной широты без сопровождения ледокола».

Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» за два месяца похода решал задачи по стратегическому сдерживанию и обеспечению безопасности в акватории Северного морского пути, принял участие совместном стратегическом учении «Запад-2025», провел ряд учений по защите островных и континентальных территорий, объектов морской экономической деятельности, обеспечил безопасность морского судоходства, завершил патриотическую акцию «Сила в Правде» на Таймыре.

В настоящее время экипажи фрегата Северного флота «Адмирал Головко» и БПК «Североморск» занимаются ежедневной кропотливой работой по подготовке к очередным выходам в море для решения поставленных задач.

На кораблях в ежедневном режиме проходят занятия по специальности с личным составом боевых частей, многочисленные тренировки и корабельные учения, в ходе которых совершенствуются профессиональные навыки и умения моряков.

Как отмечает пресс-служба СФ, традиционно в День моряка-надводника на кораблях Северного флота прошли торжественные построения личного состава, подъём Андреевских флагов и флагов расцвечивания, митинги, чествования лучших специалистов.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/a9d9945d-7994-466c-83ed-0bbebd86715d

