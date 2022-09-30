Моряки Северного флота приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине героической обороны порта Диксон
Экипажи большого десантного корабля «Иван Грен» и большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине героической обороны порта Диксон от немецко-фашистских захватчиков.
В них приняли участие моряки-североморцы, военный оркестр Северного флота, члены всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», сотрудники администраций муниципального района и города, трудовые коллективы, представители общественных организаций, жители и гости города.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, возле мемориала воинам-таймырцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялся митинг. Участники мероприятия почтили память героев-защитников Диксона минутой молчания, возложили венки и цветы к памятнику.
В честь павших защитников Родины североморцы прошли торжественным маршем по центральной улице города Дудика.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12439893@egNews