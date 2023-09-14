Моряки Северного флота установили памятный знак на острове Беннета в Арктике

Североморцы перелетели на скалистые берега острова с большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» на борту вертолёта Ка-27. Группу военнослужащих возглавил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, под флагом которого проходит арктический дальний поход. На возвышенности к одному из валунов моряки прикрепили гранитный памятный знак с надписью «Русским первопроходцам от моряков-североморцев XXI века».

Моряки Северного флота, выполняющие задачи дальнего похода в Арктике в составе арктической экспедиционной корабельной группировки, установили памятный знак на острове Беннета, который входит в группу островов Де-Лонга в Восточно-Сибирском море.

Североморцы перелетели на скалистые берега острова с большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» на борту вертолёта Ка-27. Группу военнослужащих возглавил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, под флагом которого проходит арктический дальний поход. На возвышенности к одному из валунов моряки прикрепили гранитный памятный знак с надписью «Русским первопроходцам от моряков-североморцев XXI века». Рядом с памятным знаком также были установлены государственный флаг Российской Федерации, Андреевский флаг и флаг Русского географического общества.

Аналогичный памятный знак в ближайшее время моряки-североморцы планируют установить и на острове Генриетты, входящем в группу островов Де-Лонга.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, остров Беннета занимает площадь 156 квадратных километров. Административно относится к Булунскому улусу Якутии. Он известен и интересен тем, что после его открытия в 1881 году многие ученые прошлого времени отождествляли его с гипотетической Землёй Санникова.

В 1902 году на остров Беннета с экспедицией отправился арктический исследователь Эдуард Толль. В 1903 году на поиски пропавшей экспедиции Толля отправляется поисково-спасательная экспедиция под руководством Александра Колчака.

В 1914 – 1915 годах к острову Беннета совершил первое сквозное плавание по Северному морскому пути из Владивостока в Архангельск русский гидрограф, геодезист и исследователь Арктики Борис Вилькицкий. Несколько научных и исследовательских экспедиций побывало на острове Беннета и в советские годы.

В настоящее время Северный флот на постоянной основе решает задачи по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктике. Моряки-североморцы действуют в акватории Восточно-Сибирского моря в рамках своего 12-го арктического похода.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12478917@egNews