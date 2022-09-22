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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.22 14:30

Моряки Северного флота выполнили тактические действия по захвату берегового плацдарма и совершили пятикилометровый марш вглубь мыса Челюскин

Силы арктической группировки Северного флота, действующие в морях Северного Ледовитого океана под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, провели учение по защите островных и континентальных территорий России в Арктике.

Главной целью манёвров стала отработка взаимодействия сил и войск флота при противодействии в отдалённых и труднодоступных местах незаконным вооруженным формированиям и диверсионно-разведывательным группам, высадке морского десанта на необорудованное побережье, захвате и обороне плацдарма, а также ведение рейдовых действий в районах Крайнего Севера и Арктики.

Высадка личного состава и техники с большого десантного корабля «Александр Отраковский» была отработана на мысе Челюскин – самой северной материковой части Евразии.

Высадка десанта на необорудованное арктическое побережье проводилась способом на упор со стороны моря Лаптевых. Поддержку высадки обеспечивали с воздуха корабельные вертолёты Ка-27, а с моря - штурмовые группы морской пехоты на быстроходных лодках с БПК «Адмирал Левченко», который также отработал артиллерийскую подготовку и подавление огневых точек условного противника на побережье.

В учении были задействованы подразделения береговых войск Северного флота на двухзвенных вездеходах «Витязь» и бронетранспортерах БТР-82А.

После высадки с десантного корабля, бойцы береговых войск при поддержке штурмовых групп морской пехоты с БПК «Адмирал Левченко» выполнили тактические действия по захвату берегового плацдарма и совершили пятикилометровый марш вглубь полуострова.

После подготовки мишенного поля, военнослужащие провели боевые стрельбы из автоматов, пулемётов, миномётов и гранатомётов, сымитировав уничтожение условных диверсантов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в общей сложности проведение всех эпизодов учения заняло около 7 часов. После выполнения боевых упражнений личный состав и техника береговых войск Северного флота вернулись на борт БДК «Александр Отраковский».

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12438996@egNews

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