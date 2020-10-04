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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.20 09:05

Моряки-североморцы отрабатывали действия по оказанию помощи судну, потерявшему ход, а также по спасению людей на море

Корабли Северного флота провели ряд учений по спасению на море в районе Северного морского пути и прибыли к архипелагу Новосибирские острова в море Лаптевых.

Вчера арктическая группировка Северного флота, которая действует в Северном Ледовитом океане под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, прибыла к архипелагу Новосибирские острова в море Лаптевых. На переходе Восточно-Сибирским морем силы Северного флота провели в районе трассы Северного морского пути ряд учений спасательной направленности с задействованием спасательно-буксирного судна «Памир» и ледокола «Илья Муромец». Моряки-североморцы отрабатывали действия по оказанию помощи судну, потерявшему ход, а также по спасению людей на море.

Как сообщает пресс-служба СФ, большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Кондопога» и суда обеспечения Северного флота заняли места якорных стоянок в заливе Стахановцев Арктики в районе острова Котельный. В ближайшее время моряки-североморцы продолжат в этом районе работу по изучению мест побережья острова Котельный, доступных для высадки морского десанта и последующего проведения рейдовых действий.

За время дальнего похода, который начался 5 августа, корабли и суда арктической группировки Северного флота прошли более 6 тысяч морских миль, провели ряд учений по обеспечению безопасности экономической деятельности РФ и разрешению кризисных ситуаций в случае их возникновения. Силы и войска Северного флота, доставленные кораблями группировки на полуостров Таймыр, отработали межвидовое взаимодействие с подразделениями ВДВ, авиацией воздушно-космических сил, а также Западного и Центрального военных округов в ходе проведения тактических учений по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

В акватории Берингова моря силы арктической группировки Северного флота дважды высадили морской десант на тихоокеанское побережье Чукотского полуострова. Учения по разрешению кризисных ситуаций и проведению рейдовых действий в Арктике состоялись в бухте Провидения и в заливе Креста неподалеку от населенного пункта Эгвекинот.

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