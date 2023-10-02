В рамках программы пребывания кораблей Северного флота в Дудинке моряки-североморцы приняли участие в патриотических, культурных и спортивных мероприятиях на Таймыре.

С приходом моряков Северного флота в Дудинку прошло торжественное посвящение школьников в ряды юнармейцев. Это мероприятие уже традиционно состоялось под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева и главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгения Вершинина.

Затем у памятника воинам – таймырцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, прошёл митинг с участием североморцев и жителей Дудинки.

Полный зал зрителей собрали концерты Ансамбля песни и пляски Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота, концертная группа которого специально прибыла на Таймыр.

В этот же день с участием командования отряда кораблей Северного флота на площади у Ледовой арены «Таймыр» был дан старт военно-спортивным играм «Арктика-2023».

Моряки Северного флота также поддержали жителей Дудинки в благотворительной акции - матч по хоккею с шайбой в поддержку добровольцев и мобилизованных граждан района, выполняющих задачи специальной военной операции.

На понедельник, 2 октября, в школах города Дудинки спланированы уроки мужества, которые традиционно проведут моряки Северного флота.

В этот же день на площади у Ледовой арены «Таймыр» состоится закрытие военно-спортивных игр «Арктика-2023», а завершающем мероприятием дня станут соревнованиями по мини-футболу среди команд Дудинки и Северного флота в Доме физкультуры. Здесь же на 3 октября спланировано проведение соревнований по волейболу, а на следующий день - по керлингу. Время игр – в 18.00.

Как сообщает пресс-служба СФ, моряки Северного флота приглашают жителей и гостей Таймыра на экскурсии на боевые корабли. Ежедневно по 5 октября с 9.30 до 18.00 можно подняться на борт большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и большого десантного корабля «Александр Отраковский». Корабли пришвартованы у 8 причала Дудинского морского порта.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12480550@egNews