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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.24 20:10

Моряков Северного флота поздравили с Днём Военно-морского флота

Сегодня в Североморске состоялся парад войск гарнизона и военно-морской парад на рейде Кольского залива. Военнослужащих, жителей и гостей города, собравшихся на Приморской площади, приветствовали командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Для всех участников праздника была организована демонстрация поздравления Президента РФ Владимира Путина. Также в рамках празднования состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню и к подножию памятника «Героям североморцам - защитникам Советского Заполярья» (Североморский Алёша).

По Приморской площади парадным маршем прошли военнослужащие Северного флота. Далее собравшиеся возложили к подножию монумента героям-североморцам цветы и венки и почтили память павших за Отечество моряков минутой молчания.

Праздничные мероприятия продолжились военно-морским парадом в акватории Кольского залива с участием боевых кораблей и подводных лодок. Также гостей ждал военно-спортивный праздник, в рамках которого воины-североморцы продемонстрировали боевые возможности.

В центре Североморска работала выставка вооружения и военной техники, представленная в том числе Североморским музейно-выставочным комплексом и Военно-морским музеем Северного флота.

Завершили торжества военно-спортивный праздник и концертная программа.

- Военные моряки всегда были и остаются особой гордостью страны, - отметил спикер регионального парламента Сергей Дубовой, принявший участие в мероприятии в качестве почётного гостя. - Служба на флоте во все времена требовала от человека не только отличной подготовки, но и высоких личных качеств: мужества, силы духа, преданности воинскому долгу.

Парламентарий подчеркнул, что нынешнее поколение военных моряков надёжно обеспечивает безопасность Отечества.

- Особенно ярко это проявилось в условиях специальной военной операции, где воины-североморцы уже не раз доказывали свою доблесть и профессиональную выучку, успешно выполняя все поставленные задачи, - сказал Сергей Дубовой.

Военнослужащих Полярного от имени регионального парламента поздравил в этот день первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко.

- Сегодня мы отчётливо понимаем, что боевая готовность флота складывается не только из количества и класса кораблей, вооружения, подготовки личного состава, но и высокого морального духа моряков, - подчеркнул депутат. - Пусть ваше военное мастерство, мужество и стойкость всегда помогают вам в любых самых сложных ситуациях.

Парламентарий поблагодарил ветеранов флота за самоотверженное служение Отчизне и верность флотским традициям, а родных и близких военных моряков - за то, что обеспечивают крепкий и надёжный тыл.

Депутат пожелал всем крепкого здоровья, счастья, успехов в ратном труде и новых славных дел во имя укрепления боевой мощи Краснознаменного Северного флота и величия России.

Праздник завершится в 22.00 салютом и фейерверком в честь Дня ВМФ и 291-летия со дня образования Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/a6a/3nxon10hgacbth010x3w6lrm2x9o3h6t.jpg

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