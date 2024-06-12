Мосбиржа объявила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро

Московская биржа с 13 июня перестанет проводить торги долларом и евро из-за санкций со стороны США, говорится в сообщении торговой площадки.

«В связи с введением США ограничительных мер в отношении группы «Московская биржа» с 13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться в соответствии с действующим регламентом: на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро», — сказано в заявлении.

Как сообщает РИАН, на фондовом и денежном рынках, а также рынке СПФИ торги продолжатся по всем инструментам, кроме тех, которые осуществляются с расчётами в американских долларах и евро. Ситуация на срочном рынке осталась без изменений.

Как уточнили в Центробанке, сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме.

Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать отчётность банков и информацию внебиржевых торгов, сообщил регулятор. «Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России»,» - успокаивает ЦБ РФ.

В среду Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России. В список среди прочего попали Мосбиржа и её дочерние компании — Национальный расчётный депозитарий и Национальный клиринговый центр.