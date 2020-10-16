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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.20 09:45

Мошенника, хотевшего нажиться на поставках флотского мазута, призвали к ответу

Вступил в законную силу приговор Полярного районного суда Мурманской области в отношении Крылова Михаила, причастного к совершению преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника».

Ранее, в результате работы оперативных сотрудников УФСБ России по Северному флоту было установлено, что Крылов М.А. оказывал пособничество в хищении флотского мазута с котельной (г.Гаджиево) путём его недопоставки, распределял денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Реализуя задуманное, совместно со своими подельниками, Крылов похитил топливо, предназначавшееся для кораблей Северного флота на общую сумму более 9 млн рублей. Пытаясь избежать уголовной ответственности за совершенные преступные деяния, только усугубил своё положение дачей взятки руководителю организации, в которой и работал. 

В результате проведенных военным следственным управлением СК России по Северному флоту мероприятий вина мошенника в совершении инкриминируемых преступлений была полностью доказана в суде.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, Крылов М. приговорён к 5 годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях и в организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ на срок 5 лет. За совершенное преступление с Крылова М.А. взыскан материальный ущерб в сумме 9,527 млн рублей.

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Vjhtvfy
15.10.20 11:43
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Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
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