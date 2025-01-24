Мошенника призвали к ответу

Вступил в законную силу приговор Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербурга в отношении коммерсанта, выполнявшего работы по сервисному обслуживанию подводных лодок Северного флота в рамках государственного оборонного заказа.

В результате работы оперативных сотрудников УФСБ России по Северному флоту было установлено, что генеральный директор ООО «Квант» Александр Рыжак путём предъявления к оплате финансовых документов о расходах возглавляемой им организации, которые общество фактически не несло, осуществил хищение денежных средств в особо крупном размере.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, проведёнными следственными подразделениями МВД России мероприятиями вина мошенника полностью доказана в суде. Александр Рыжак приговорён к двум годам лишения свободы условно и штрафу 500 тысяч рублей.

Удовлетворён гражданский иск Министерства обороны Российской Федерации к нему о взыскании материального ущерба.