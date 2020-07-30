Мошенники под видом ФНС России рассылают вирусы

ФНС России предупреждает об интернет-мошенниках, рассылающих вирусы. Зафиксирована почтовая рассылка, где под видом сотрудника ФНС России злоумышленники просили получателя письма заполнить документы во вложении, распечатать их и представить в Главное Управление ФНС России, при этом такого подразделения в ФНС России не существует и не существовало. Если пользователь скачивал приложения, то отправители могли получить несанкционированный удаленный доступ к данным и ресурсам его компьютера.

Официальная рассылка ФНС России направляется только тем, кто указал и подтвердил адрес своей электронной почты в Личном кабинете налогоплательщика. В таких письмах обычно указана информация об изменениях в Личном кабинете налогоплательщика, о регистрации обращения в Службу и получении ответа на него. Причем формат ответа на обращение (.pdf, .xml) пользователь выбирает самостоятельно при обращении через сайт.

Новостная рассылка сайта www.nalog.ru направляется пользователям сайта, которые оформили подписку, и дублируется на главной странице сайта.

Также ФНС России не рассылает сообщения о наличии задолженности и с предложениями оплатить долг онлайн. Вся необходимая информация о неуплаченных налогах, а также способах их оплаты размещена в сервисах Личный кабинет налогоплательщика.

ФНС России рекомендует не открывать подозрительные письма, а также своевременно обновлять антивирусные базы, операционную систему и другие программы (почтовый клиент, браузер). При использовании организациями собственных почтовых серверов ФНС России настоятельно рекомендует настроить их для проверки легитимности отправителя письма. При наличии такой проверки письма от источников, выдающих себя за ФНС России, можно помечать как «спам» или удалять.