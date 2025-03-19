Мошенники предлагают мурманчанам «ключи» от контейнерных площадок закрытого типа под ТКО

В Мурманской области мошенники звонят гражданам от имени регионального оператора и пытаются получить доступ к их личным кабинетам на сайте «Госуслуги».

На «горячую» телефонную линию регионального оператора по обращению с ТКО в Мурманской области поступает информация от жителей региона о попытках совершить в отношении них мошенническую операцию.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», сценарий, по которому действуют преступники, выглядит следующим образом. К гражданину поступает телефонный звонок с неизвестного номера. Мошенники представляются сотрудниками АО «Ситиматик» и сообщают, что в регионе началась программа по реконструкции контейнерных площадок, а все площадки теперь будут, так называемого, «закрытого типа». Следовательно, будут снабжены ограждением, воротами или же контейнеры поместят в специальный бокс, который закрывается на ключ.

Ключи будут физическими и электронными. Их выдадут бесплатно, но для этого абоненту нужно называть цифровой код, который придёт в СМС. Вместе с электронным ключом скачать и установить специальную программу, которая на деле является вредоносной. Цель мошенников: получить контроль над личными кабинетами граждан.

Региональный оператор предупреждает, что не занимается реализацией подобных проектов, а его сотрудники не обзванивают потребителей услуги. Реконструкцией, ремонтом существующих или строительством новых контейнерных площадок занимаются исключительно собственники земельных участков или организации, действующие от их имени, а также органы местного самоуправления.

Контейнерные площадки закрытого типа – те, которые запираются на замок, используют только юридические лица, в тех случаях, когда необходимо ограничить доступ к накапливаемым отходам.

Региональный оператор просит жителей Мурманской области не поддаваться на уловки мошенников, не сообщать им коды из СМС или свои личные данные.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».