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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.25 13:00

Мошенники предлагают мурманчанам «ключи» от контейнерных площадок закрытого типа под ТКО

В Мурманской области мошенники звонят гражданам от имени регионального оператора и пытаются получить доступ к их личным кабинетам на сайте «Госуслуги».

На «горячую» телефонную линию регионального оператора по обращению с ТКО в Мурманской области поступает информация от жителей региона о попытках совершить в отношении них мошенническую операцию.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», сценарий, по которому действуют преступники, выглядит следующим образом. К гражданину поступает телефонный звонок с неизвестного номера. Мошенники представляются сотрудниками АО «Ситиматик» и сообщают, что в регионе началась программа по реконструкции контейнерных площадок, а все площадки теперь будут, так называемого, «закрытого типа». Следовательно, будут снабжены ограждением, воротами или же контейнеры поместят в специальный бокс, который закрывается на ключ.

Ключи будут физическими и электронными. Их выдадут бесплатно, но для этого абоненту нужно называть цифровой код, который придёт в СМС. Вместе с электронным ключом скачать и установить специальную программу, которая на деле является вредоносной. Цель мошенников: получить контроль над личными кабинетами граждан.

Региональный оператор предупреждает, что не занимается реализацией подобных проектов, а его сотрудники не обзванивают потребителей услуги. Реконструкцией, ремонтом существующих или строительством новых контейнерных площадок занимаются исключительно собственники земельных участков или организации, действующие от их имени, а также органы местного самоуправления. 

Контейнерные площадки закрытого типа – те, которые запираются на замок, используют только юридические лица, в тех случаях, когда необходимо ограничить доступ к накапливаемым отходам. 

Региональный оператор просит жителей Мурманской области не поддаваться на уловки мошенников, не сообщать им коды из СМС или свои личные данные.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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