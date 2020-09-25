Мошенники предлагают северянам платные услуги от имени РТРС

На «горячую линию» областного радиотелевизионного передающего центра стали поступать тревожные сигналы о случаях мошенничества с установкой оборудования для приёма цифрового эфирного телевидения в квартирах.

Мошенники, представляясь сотрудниками РТРС, предлагают за 2,5-4 тысячи рублей настроить приставки и антенны. Обычно разговор начинается с «соцопроса о качестве вещания» и далее следует предложение купить у них оборудование по завышенной цене.

Пресс-служба РТРС напоминает, что предприятие не занимается установкой и продажей приёмного оборудования. Такие услуги могут оказывать сервисные службы.

Настройка приставки или телевизора для приёма цифрового телевидения не требует специальных знаний. На телевизоре достаточно включить функцию «автопоиск», и он найдёт все каналы. Приставку надо подключить к телевизору соответствующими кабелями и включить функцию «автопоиск» на приставке. Правда, всё это сработает, если правильно установлена приёмная антенна. И вот с этим, как показывает анализ звонков, у зрителей и возникают главные сложности. Антенны бывают комнатные и наружные. Комнатная размещается в квартире и подходит, если телебашня расположена в прямой видимости. Если расстояние до башни более 10 км, нужна наружная. Её устанавливают на балконе, фасаде или крыше.

Антенные службы помогают зрителям в установке приёмного оборудования на коммерческой основе. Главное - понимать, за какую именно услугу и кому вы платите, сообщают в филиале РТРС «Мурманский ОРТПЦ».