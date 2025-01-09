Мошенники придумали новые схемы обмана

Они обвиняют граждан в преступлениях или приглашают стать присяжными.

Злоумышленники под видом сотрудников силовых ведомств или судебных органов пишут сообщения в мессенджерах, где людей приглашают на допрос по подозрению в совершении преступления либо просят стать присяжными для участия в судебном заседании.

К сообщению, злоумышленники прикладывают активную ссылку. При переходе по ссылке скачивается вредоносная программа, предоставляющая преступникам доступ к банковским приложениям.

Министерство региональной безопасности Мурманской области предупреждает, не вступайте в сомнительные диалоги по телефону или переписке, не переходите по сомнительным ссылкам, не предоставляйте свои персональные данные и не переводите деньги на неизвестные счета. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!