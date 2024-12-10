Мошенники пытаются обмануть северян под предлогом трудоустройства или стажировки

Появилась новая мошенническая схема – злоумышленники размещают в интернете объявления о вакансиях в крупных компаниях, государственных организациях, Банке России. Соискателям предлагают пройти анкетирование, во время которого у них выуживают персональные данные и банковскую информацию, а затем приглашают на дистанционное собеседование.

Они усыпляют бдительность человека, задавая ему вопросы о профессиональных навыках, рассказывают о компании и должностных инструкциях, а затем просят сделать денежный перевод. Якобы это необходимо для подписания трудового договора.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, в ход идут разные аргументы в зависимости от предлагаемой должности и специфики организации: от оплаты предварительного обучения или медосмотра до взносов за спецодежду и проверки актуальности банковской карты для зачисления будущей зарплаты. В некоторых случаях аферисты даже просят установить на телефон приложение, которое в действительности является вредоносным.

Иван Панковец, заместитель начальника отдела безопасности Отделения Банка России по Мурманской области рекомендует: «Если в процессе обсуждения трудоустройства или стажировки вас просят за что-то заплатить – это верный признак того, что вы имеете дело с мошенниками. Не спешите передавать личные данные и откажитесь от такого предложения. Важно помнить, что настоящие работодатели не собирают банковскую информацию, не запрашивают финансовых документов, не просят кандидатов финансово участвовать в каких-либо операциях. Информацию о вакансиях и стажировках проверяйте на официальном сайте компании или специализированных ресурсах по поиску персонала. Если это Банк России – то в специальном разделе https://cbr.ru/about_br/career/ на сайте регулятора».