Мошенники с помощью технологий подделывают телефонные номера правоохранительных органов и банков

В Мурманской области зарегистрированы факты мошенничества, когда злоумышленники звонят своим потенциальным жертвам, используя специальные программы для подмены номеров, которые позволяют в точности повторить контакты банков, государственных и правоохранительных структур, указанных на официальных сайтах. На данную уловку мошенников попадаются даже бдительные граждане, которые изначально сомневаются в правдивости информации, озвученной незнакомцем. Однако аферисты для убедительности предлагают им сверить номер телефона входящего звонка с указанным на официальных сайтах ведомств.

Так, 36-летний житель областного центра лишился 500 тысяч рублей. Он пояснил, что ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с банковским счётом потерпевшего проводятся подозрительные операции – неизвестный пытается оформить кредит в городе Пермь на сумму 2 миллионов рублей. Чтобы сохранить сбережения, звонивший посоветовал северянину оформить через онлайн банк заявку уже на своё имя и перевести деньги на иной специально открытый резервный счёт. Тогда мужчина, зная о подобных схемах обмана, попытался прервать разговор с сотрудником банка. Однако через несколько минут ему поступил ещё один звонок, якобы с номера, зарегистрированного на правоохранительную структуру. Звонивший представился сотрудником учреждения, подтвердил, что в его отношении действительно совершаются мошеннические действия и посоветовал выполнять все инструкции «специалистов банка». Также он предложили проверить в Интернете номер телефона, с которого он звонит, что потерпевший и сделал. Увидев, что телефон совпадает с официальным, он поверил звонившим и по указанию лжесотрудников банка перевёл на якобы резервный счёт 500 тысяч рублей. После чего мужчина вновь засомневался и решил позвонить по официальному телефону, указанному на банковской карте. И только после этого ему стало понятно, что он стал жертвой мошенничества.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области советует северянам ни под какими предлогами не переводите свои денежные средства на незнакомые счета и не называйте какие-либо конфиденциальные данные. Если вам позвонили с официальных номеров финансовых, правоохранительных, государственных структур, инициативно перезвоните по этим номерам, чтобы убедиться, что они действительно имеют принадлежность к конкретной официальной организации.

Также помните, что при совершении подозрительных операций банк автоматически заблокирует вашу карту или счета, и каких-либо действий от владельца не требуется.

И самое главное: ни один сотрудник полиции не будет обсуждать с гражданами детали расследования преступлений по телефону и подтверждать законность действий какой-либо банковской организации.

А в это время, как рассказал ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, мошенники придумали новую схему обмана по телефону. По его словам, злоумышленники звонят с незнакомых номеров и бросают трубку, чтобы заставить «жертву» самостоятельно связаться с ними. «Это новая история, год назад её не было», — сказал Голованов РИА «Новости».

Он отметил, что системы фильтрации изначально анализировали только входящие звонки, поскольку «никто не думал, что люди сами начнут звонить мошенникам».

Если человек перезванивает, добавил эксперт, то они начинают использовать традиционные методы социальной инженерии: представляются сотрудниками службы безопасности банка, пытаются узнать конфиденциальные данные пользователя или убедить перевести деньги на счёт.