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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.25 11:30

Мошенники стали представляться сотрудниками Банка России и предлагать россиянам закрыть «международный счёт»

Суть схемы заключается в том, что человек получается электронное письмо с логотипом Банка России, в котором сообщается, что у него якобы есть «международный счёт» с крупной суммой денег. В письме утверждается, что, если счёт не закрыть сейчас же, человеку грозит штраф.

Как сообщает t.me/centralbank_russia, мошенники предлагают жертве помочь вывести деньги и при этом сохранить процентный доход. При этом они выдвигают условие, убеждая, что нужен российский счёт человека, на котором больше всего денег.

«В некоторые письма добавляют фишинговую ссылку на сайт, где требуется ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации и закрытия счёта. Или на вредоносное ПО, которое автоматически устанавливается на устройство пользователя и предоставляет удалённый доступ к приложениям банков», — сообщает ЦБ.

При отказе человеку начинают угрожать штрафами, арестом имущества или принудительным взысканием с заработной платы. Если же жертва предоставляет сведения, аферисты используют их для хищения денег и оформления кредитов.

Иван Панковец, заместитель начальника отдела безопасности Отделения Банка России по Мурманской области поясняет: «Если вам поступило подобное письмо, не реагируйте на него и ни в коем случае не отвечайте – это мошенники! Не переходите по ссылкам в сообщении, не предоставляйте посторонним личную и финансовую информацию. Напоминаю, что настоящие сотрудники Банка России никогда не звонят людям, не направляют им копии каких-либо документов и не запрашивают персональные и банковские сведения».

Банк России перечисляет главные правила безопасности:

сотрудники Банка России не пишут и не звонят людям и тем более не предлагают совершить какие-либо операции со счётом;

нельзя отвечать на такие письма, переходить по ссылкам и предоставлять личные и финансовые данные;

лучше всего установить антивирус и регулярно обновлять его;

при любых сомнениях стоит самостоятельно позвонить в свой банк по номеру с карты или сайта.

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