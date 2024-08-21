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Мурманская область. Арктика (16+)21.08.24 14:30

Мошенники все чаще атакуют граждан, но обмануть их злоумышленникам удаётся реже: итоги II квартала

В апреле-июне 2024 года банки зафиксировали почти 257 тысяч мошеннических операций, что на 14,9% меньше, чем в среднем показателей за предшествующие четыре квартала.

Сокращение количества операций без добровольного согласия клиентов произошло на фоне значительного роста атак, которые предотвратили банки. Они отразили 16,3 млн попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на общую сумму 2,3 трлн рублей. Эти показатели почти в полтора раза больше средних значений за предыдущий период.

Тем не менее во II квартале мошенникам удалось украсть со счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей. Объём потерь примерно на четверть превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала.

Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, выявлены основные типы компьютерных атак: использование методов социальной инженерии, фишинговые атаки; атаки с использованием ВПО и  атаки типа «отказ в обслуживании».

Подробнее читайте в «Обзоре отчётности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств».

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