Мошенники выдают себя за работников региональных энергокомпаний

Многочисленные публикации в социальных сетях вновь напоминают об активизации мошенников, предлагающих сомнительные «энергетические» услуги мурманчанам.

«Хождение в народ» псевдоэнергетики предпринимают для того, чтобы продать якобы уникальное оборудование, которое необходимо для повышения качества электроснабжения жилья. При этом зачастую они представляются специалистами работающих в регионе энергетических компаний с известными названиями.

«Эти люди не имеют ни малейшего отношения к энергетическим предприятиям Кольской энергосистемы, в том числе - к Мурманской филиалу «Россети Северо-Запад» (прежнее название - «Колэнерго»), - сообщил Алексей Лебедев, заместитель директора филиала по развитию и реализации услуг. – Мы призываем жителей Мурманской области к бдительности. Не верьте самозванцам».

В Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» работает телефон доверия. Позвонив по номеру (815-2) 64-90-44 можно оперативно сообщить о совершенных или о готовящихся хищениях электроэнергии, энергетического оборудования, о подготовке или совершении иных противоправных действий на объектах электросетевого комплекса.