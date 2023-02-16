Мощность морских портов России за 2022 год выросла на 36,6 млн тонн в год. Об этом в ходе VI конгресса «Гидротехнические сооружения и дноуглубление» сообщил начальник управления инвестиций и стратегического развития ФГУП «Росморпорт» Андрей Болдорев.

По его словам, прирост был обеспечен за счёт строительства специализированного угольного терминала «Порт Вера» (Владивосток), терминала для перевалки сжиженного природного газа (СПГ) «КС Портовая» (1,6 млн тонн, порт Высоцк), увеличения мощности терминала компании ОТЭКО на 25 млн тонн в год, ввода в эксплуатацию первой очереди терминала в бухте Бечевинская (5,5 млн тонн в год, Петропавловск-Камчатский), завершения строительства паромного причала в поселке Угольные Копи.

Как пишет portnews.ru, среди перспективных проектов, которые позволят ещё более нарастить мощности отечественных портов и которые уже находятся в стадии реализации, представитель «Росморпорта» назвал строительство терминала минеральных удобрений «ЕвроХим терминал Усть-Луга», универсального терминала «Новотранс Актив» и развитие терминала «Ультрамар» в порту Усть-Луга. По всем трём проектам работы планируется завершить в 2024 году.

В порту Мурманск реализуется проект увеличения мощности на 2,5 млн тонн в год терминала «Мурманского морского торгового порта» (срок реализации 2027 год), а также реконструкции объектов портовой инфраструктуры «Мурманского балкерного терминала» с увеличением пропускной способности на 1,5 млн тонн минеральных удобрений в год (срок реализации 2025 год). Кроме того, ведутся работы по увеличению мощности терминала СПГ компании «НОВАТЭК» на 10,5 млн тонн в год (срок реализации 2023 год). В этом году должны завершиться работы по строительству терминала «Лавна» мощностью 18 млн тонн в год.

В Арктическом бассейне (не считая портов в зоне ответственности «Росатома») запланированы работы по реконструкции объектов инфраструктуры в портах Нарьян-Мар (+2,25 млн тонн метанола в год, 2024-2028 годы), Анадырь (+0,1 млн тонн в год) и Магадан.

Отметим, морских портов России за 2021 год увеличилась на 19 млн тонн в год. По состоянию на начало 2022 года она составляла 1,27 млрд тонн.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».