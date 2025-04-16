Московская городская Дума объявит о запуске масштабного патриотического проекта «Города-герои – города героев», приуроченного к юбилейным датам присвоения званий «Городов-Героев», «Крепости-Героя» и 80-летию Великой Победы

Проект реализуется в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, объявленный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества, и предполагает проведение автопробега с участием Героев страны по городам-героям, расположенным на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.

Проект получил одобрение Мэра Москвы Сергея Собянина.

Пресс-конференция, посвящённая запуску проекта «Города-герои – города героев», который реализуются по инициативе председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, состоится 17 апреля, в четверг, в 11.00 в пресс-центре Информационного агентства ТАСС.

В пресс-конференции планируют принять участие председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников (фракция партии «Единая Россия»), Герой Российской Федерации, первый заместитель председателя правления Межрегиональной общественной организации «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области» Вячеслав Сивко, участники проекта – 10 Героев России и Советского Союза, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Андрей Шевченко, председатель комиссии Московской городской Думы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, советник заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Сабина Цветкова, руководители исполнительной и законодательной власти регионов и городов-героев России и Белоруссии, депутаты столичного парламента.

60 лет назад, 8 мая 1965 года Москве, Ленинграду, Севастополю и Сталинграду были присвоены звания «Город-Герой», Бресту – звание «Крепость-Герой». 40 лет назад, 6 мая 1985 года звание «Город-Герой» получили Смоленск и Мурманск.

Ключевые цели проекта – поддержка общественного интереса к истории городов-героев, популяризация темы преемственности героизма, связи разных поколений героев Отечества, увековечивание памяти Героев.

Автоколонна с участниками автопробега прибудет в город-герой Мурманск 4 мая, на следующий день у памятника Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны состоится торжественный митинг с передачей капсулы с землей города воинской славы Полярного и иконы святого Николая Романова – покровителя города-героя Мурманска.

В ходе пресс-конференции Алексей Шапошников представит презентацию проекта, расскажет о маршрутах автопробега, запланированных гражданско-патриотических и мемориальных акциях.

Прямая трансляция – пресс-центр ТАСС, официальный сайт Мосгордумы, «Rutube», «ВКонтакте».