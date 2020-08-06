Московские исследователи знакомятся с музеями Мурманской области

4 августа прошла встреча представителей Министерства культуры Мурманской области под руководством и.о. министра культуры Натальей Ивановой и команды веб-портала «EastEast» из Москвы. На встрече состоялось обсуждение возможностей сотрудничества в сфере музейного дела.

«EastEast» — это двуязычное издание об истории культуры и современности. Команда портала, в составе исследовательницы и фоторедактора Анастасии Индриковой, независимой исследовательницы и музейного эксперта Ольги Широкоступ и фотографа Анастасии Пожидаевой, работают над подготовкой большого материала о музеях Кольского полуострова.

Исследователи планирую ознакомиться с разработкой и изучением музейными организациями темы освоения Севера. В течение недели они посетят музеи в Мурманске, Кировске, Апатитах, Ловозере и Североморске. В планах - осмотреть экспозиции, взять интервью у сотрудников и поработать с архивами. Это поможет увидеть особенности работы музеев области и осветить происходящие там события.

В ходе встречи в Министерстве культуры Мурманской области достигнута договоренность о предоставлении консультативной поддержки московскими экспертами в области музейного дела.

По итогам поездки планируется публикация на веб-портале «EastEast» на двух языках: русском и английском. Сотрудничество с данным веб-порталом поможет показать музеи Кольского севера широкой аудитории, в том числе международной. Учитывая популярность Кольского полуострова среди российских и иностранных туристов, это поможет дополнительно привлечь новых путешественников. А экспертное мнение и консультации помогут вдохнуть новую жизнь в музейное дело области, считает региональное Министерство культуры.