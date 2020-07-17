Московские специалисты превратят ловозерский музей в современное выставочное пространство

Мир меняется, а вместе с ним и привычные нам явления. Так, в скором времени, территориальный отдел Мурманского областного краеведческого музея - Музей истории, культуры и быта Кольских саамов в Ловозере - приобретёт новый модернизированный облик.

Региональный Минкульт совместно с Мурманским областным краеведческим музеем начал работу над превращением ловозерского музея в современное выставочное пространство, отражающее богатую культуру саами. В реализации проекта помогут специалисты по дизайну и разработке спецпроектов из группы компаний «Гефест» (г. Москва). Музей наполнится новыми экспонатами, которые сейчас можно встретить в современных музейных пространствах.

Помимо обновленных экспозиций, в Музее истории, культуры и быта Кольских саамов появятся новые помещения. Именно в них разместятся новые интерактивные экспонаты, а так же появятся открытая мастерская, пространство для мастер-классов и галерея.