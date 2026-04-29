Московские звезды и мурманские артисты на одной сцене: в колледже искусств прозвучат русские народные песни в современной обработке

В Мурманском колледже искусств 29 апреля в 14.30 состоится совместный концерт ведущих творческих коллективов Москвы и мурманского студенческого оркестра русских народных инструментов. Руководить музыкантами будет дирижёр Дмитрий Макушенко, почётный работник культуры Москвы и лауреат премии Министерства культуры РФ.

В концерте примут участие: заслуженная артистка России Валентина Алёшина (вокал), лауреаты всероссийских конкурсов - Светлана Салтанова и Евгений Макаров (домра), Вера Малькова (фольклор), Сергей Соколов (баян). Ведущая вечера — Светлана Светилова, директор московской детской школы искусств имени Алябьева.

В программе исполнят современные обработки народных песен: «Волга-реченька глубока», «Во деревне — то было Ольховке», «Над полями, да над чистыми», а также «Чардаш», «Романс Женьки» из оперы «А зори здесь тихие», «Соловей» и пьесы Василия Андреева и Игоря Тамарина.

Оркестр колледжа выступит под руководством Тимура Мадаминова. Концерт организован при поддержке регионального Министерства культуры.

Вход свободный. (6+)

