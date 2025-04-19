Москва готовится принять II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России»

С 21 по 23 апреля в Москве пройдёт одно из ключевых событий для системы местного самоуправления страны — II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России».

Масштаб мероприятия впечатляет: около 4 тысяч участников из 89 регионов — представители муниципалитетов, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, экспертного сообщества и общественных организаций. Форум проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

Организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации Президента РФ.

В программе форума — более 20 панельных сессий, экспертных дискуссий и диалогов. Также запланированы вторая Всероссийская муниципальная премия «Служение», инвестиционный форум и фестиваль культур «Сердце Родины».

«Форум стал настоящей точкой притяжения для всех, кто развивает свои территории. В прошлом году в нем приняли участие представители 82 регионов, в этом ожидаем уже 89. Это говорит о том, что интерес к форуму и, самое главное, к работе на местах — растёт», — отметила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Особое внимание в этом году уделяется результатам региональных дней, которые прошли в 16 субъектах страны. Лучшие управленческие решения, выработанные по таким темам, как экология, экономика, комфортная среда и поддержка бизнеса, будут представлены на главной площадке в Москве.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, цель форума — объединить усилия всех уровней власти, экспертов и общества для системного развития муниципалитетов и укрепления роли местного самоуправления в стране.

Фото (ВАРМСУ): https://gov-murman.ru/info/news/