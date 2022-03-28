Москва и Киев сближают позиции по второстепенным моментам, а по главным политическим вопросам топчутся на месте – Владимир Мединский

Помощник Президента России Владимир Мединский в своем тelлеграм-канале сообщил, что переговоры с делегацией Украины в очном формате продолжатся 29-30 марта. «Сегодня прошёл очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», — говорится в сообщении.

25 марта Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, сообщил, что Москва и Киев сближают позиции по второстепенным моментам, однако, по главным политическим вопросам топчутся на месте. По его словам, главы делегаций участвуют в обсуждении два-три раза в неделю, остальное время стороны представляют экспертные группы.

Как пишет «Парламентская газета», Россия и Украина провели несколько раундов переговоров в очном и онлайн-форматах. 16 марта Мединский рассказал, что Киев на переговорах с Россией предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но имеющего собственную армию и военно-морские силы.

23 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской делегаций идут тяжело, упрекнув украинскую сторону в том, что та постоянно меняет свою позицию.

Фото: https://nova24.uz/world/turciya-primet-sledujushhij-raund-rossijsko-ukrainskih-mirnyh-peregovorov/