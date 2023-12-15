Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц

С 1 января минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 19242 рублей в месяц. Только этого мало: жителям мегаполисов нужен МРОТ выше реального минимум в два раза. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения городов России с населением от 500 тысяч человек.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ — в Москве и Владивостоке: жители столицы страны и столицы Приморья мечтают о минимальном размере оплаты труда в 45300 рублей. Запросы к уровню МРОТ в Хабаровске составляют 43600 рублей. Санкт-Петербург на третьем месте с ожиданиями в размере 43000 рублей. В топ-5 городов вошли Екатеринбург и Тюмень: жители считают, что МРОТ в их регионах должен составлять 42700 и 42500 рублей соответственно.

Самые скромные ожидания — у экономически активного населения Пензы и Кирова (36700 и 37400 рублей).

С августа этого года в Ульяновске и Казани запросы к МРОТ выросли на 7%, а в Липецке и Барнауле практически не изменились.

Время проведения опроса: 1 ноября — 11 декабря 2023 года.