Москва, Краснодар, Казань и Санкт-Петербург — мегаполисы с лучшим оформлением к Новому году

Самые высокие оценки праздничного убранства поставили своему городу москвичи: 54% опрошенных отметили усилия властей на «отлично», средний балл 4,35 из 5 возможных. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 9000 представителей экономически активного населения городов-миллионников.

В Санкт-Петербурге оценку «пять» поставили 3 из 10 респондентов, средний балл 3,88.

И в Москве, и в Петербурге женщины склонны оценивать новогодний декор выше, чем мужчины. В Москве средний балл у женщин составляет 4,47 против 4,21 у мужчин. Разрыв становится особенно заметным при взгляде на высшие оценки: «отлично» ставят 60% женщин и 47% мужчин. В Санкт-Петербурге у женщин средний балл 4, а у мужчин — 3,73. Доля высших оценок «отлично» среди петербурженок — 33%, а среди мужчин — 24%.

Украшения и иллюминация московских улиц больше нравятся молодёжи до 35 лет (средний балл — 4,46). Среди петербуржцев оценки выше поставили те, кому от 35 до 45 лет (3,94 балла).

В рейтинге самых красочных новогодних мегаполисов первое место — у Москвы (4,35 балла из 5). На втором находится Краснодар с 4,06 балла: особенно высоко респонденты оценивают праздничную подсветку улицы Красной. На третьей строке — Казань, жители оценили праздничное убранство столицы Татарстана в среднем на 3,89 балла. С минимальным отрывом далее следует Санкт-Петербург (3,88 балла). В топ-7 наиболее ярко украшенных мегаполисов также вошли Новосибирск (3,65), Красноярск (3,64) и Челябинск (3,6 балла).

Время проведения опроса: 15—23 декабря 2025 года.