Москва, Самара, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и Уфа — самые дорогие мегаполисы по оценкам их жителей

В рейтинге самых дорогих мегаполисов России лидирует Москва, за ней следуют Самара, Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 10000 представителей экономически активного населения городов-миллионников.

Москва, как и прежде, остаётся мегаполисом с самой высокой стоимостью жизни: 56% жителей считают столицу дорогим городом. На втором месте расположилась Самара (54%), на третьем — Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород (по 53%).

Каждый второй житель Уфы (52%) также отмечает высокие цены в своём городе. Ростов-на-Дону считают дорогим 49% опрошенных, а Пермь — 48%.

Реже всего респонденты отмечали высокую стоимость жизни в Челябинске (33%), Воронеже и Волгограде (по 38%).

В большинстве мегаполисов самым дорогим приобретением для жителей оказалась недвижимость, за ней следуют продукты питания и проезд.

Цены на жилищно-коммунальные услуги больше всего раздражают в Воронеже, а стоимость медицинских услуг и развлечений — в Самаре.

За последний год число жителей, считающих свой город дорогим, возросло в Самаре (+11 п.п.), Перми и Екатеринбурге (на 10 п.п. в каждом городе), а также в Нижнем Новгороде (+9 п.п.).

Место проведения опроса: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск.

Время проведения опроса: 10 августа — 8 октября 2024 года.